Zinsertrag sinkt weiter : Vereinigte Volksbank erwägt Strafzinsen

Saarlouis Das Geldinstitut mit Sitz in Saarlouis schließt Strafzinsen auch für Privatkunden nicht mehr aus. Kleinsparer sollen aber verschont bleiben.

Die Vereinigte Volksbank (VVB) Saarlouis-Losheim am See-Sulzbach prüft nach den Worten von Vorstandschef Edgar Soester die Einführung von Strafzinsen auch auf die Vermögen von Privatkunden. „Wir müssen uns damit beschäftigen“, sagte Soester am Freitag auf der Bilanz-Pressekonferenz. Entschieden sei aber noch nichts.

Zugleich weist der Vorstandschef jedoch darauf hin, dass die Bank durch mehrere Einflüsse verstärkt unter Druck steht. So sei die Sparquote in der Corona-Zeit stark angestiegen, weil die Menschen nicht mehr verreisen, einkaufen, essen gehen oder Kulturveranstaltungen besuchen. „Überschüssige Liquidität müssen wir bei der Europäischen Zentralbank (EZB) parken und zahlen dafür selbst Strafzinsen. Allein im Corona-Jahr 2020 wurde dafür ein mittlerer sechsstelliger Betrag fällig“, erläuterte Soester, der noch in einem weiteren Handlungsfeld der Bank zunehmend Engpässe kommen sieht. Die Zinsspanne als Differenz zwischen Zinsertrag und Zinsaufwand entwickelt sich kontinuierlich rückläufig, vor allem auch als Folge der Niedrigzinspolitik der EZB. Soester erwartet für das laufende Jahr zwar noch eine Zinsspanne von rund 44,6 Millionen Euro, rechnet aber schon für 2025 nur noch mit rund 36 Millionen Euro. „Das ist verdammt viel Holz“, sagt er selbst. Der Zinsüberschuss sank 2020 auf 47,3 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2017 erreichte er noch 54,8 Millionen Euro.

Umgekehrt sei es der Bank aber gelungen, das Eigenkapital kräftig zu stärken, was auch Kreditentscheidungen gegenüber Geschäfts- und Privatkunden erleichtere. Das Eigenkapital stieg auf 261 Millionen Euro (2019: 246,8 Millionen Euro). Nach den 2018 und 2019 erfolgten Fusionen zum jetzigen Konstrukt verfüge man über 53 Standorte, davon 34 Präsenzfilialen an der Oberen und Unteren Saar, von Orscholz bis Kleinblittersdorf.

Trotz aller Erschwernisse sieht Soester die Bank auch für 2021 gut aufgestellt. Schon jetzt erlebt er „mutige und investionsbereite saarländische Unternehmer, die sich bereits für die Zeit nach Corona aufstellen“. Die Nachfrage nach Investitions-Krediten sei in jüngster Zeit stark angestiegen. Unverändert gut laufe es in der Bauwirtschaft, im Handwerk und in der Logistikbranche. Die Bilanzsumme der VVB erreichte 2020 rund 2,8 Milliarden Euro (2019: 2,7 Milliarden Euro). Die gewerblichen Kredite lagen bei 893 Millionen Euro (plus 1,5 Prozent), die Privatkredite stiegen um 58 Millionen Euro auf 1,45 Milliarden Euro an. Insgesamt erreichte das Einlagenvolumen 2,24 Milliarden Euro.