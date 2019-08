Rangliste beim Entgelt : Gehälter im Saarland bundesweit im Mittelfeld

Saarbrücken/Berlin Vollzeitbeschäftigte im Saarland verdienen im Mittel 3392 Euro brutto im Monat. Das bedeutet im Vergleich der Bundesländer Rang zehn.

Die Verdienste der Arbeitnehmer in Deutschland unterscheiden sich von Region zu Region erheblich. Die 60 Landkreise und Städte mit den bundesweit niedrigsten Verdiensten liegen in Ostdeutschland. Im vergangenen Jahr verdienten Vollzeitbeschäftigte im sächsischen Landkreis Görlitz am wenigsten, nämlich 2272 Euro brutto im Mittel. Das zeigen aktuelle Daten der Bundesagentur für Arbeit. Der mittlere Wert bedeutet, dass die eine Hälfte der Beschäftigen darüber liegt, die andere darunter. Die Topverdiener arbeiten in Ingolstadt und Wolfsburg. Sie verdienen 4897 Euro beziehungsweise 4893 Euro brutto im Mittel.