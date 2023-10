Verdi-Warnstreik im Einzelhandel Zombie-Demo durch Saarbrücken an Halloween – Primark muss früher schließen

Saarbrücken · Der Protest von Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel im Saarland hält unvermindert an. So zogen erneut Angestellte unter anderem von Ikea, Kaufland und Primark durch Saarbrücken. Was dies mit Zombies zu tun hat.

31.10.2023, 14:27 Uhr

Zombie-Marsch durch Saarbrücken an Halloween 12 Bilder Foto: KN

Nach wie sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Konfrontationskurs. Denn bislang liegen ihre jeweiligen Vorstellungen weit auseinander, was die künftigen Löhne im Einzel- und Versandhandel betrifft. Darum kam es am Dienstag, 31. Oktober, erneut zu einer Demonstration durch Saarbrücken – mit ungewöhnlichem Auftritt. Hier geht es zur Bilderstrecke: Zombie-Marsch durch Saarbrücken an Halloween