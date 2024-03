Verdi-Aufruf Ikea, Kaufland, H&M, Primark – kurz vor Ostern trifft Streik das Saarland

Bewusst habe Verdi erneut Arbeitsniederlegungen zu Ostern angekündigt, um den Druck auf den Einzelhandelsverband (HDE) zu erhöhen. In den meisten Filialen begann der Ausstand bereits am Montag dieser Woche. Weitere Betriebe seien am Dienstag hinzugekommen. Höhepunkt der aktuellen Protestaktion ist eine Demonstration in Mainz am Donnerstag, 28. März. Daran sollen sich auf dem Ernst-Ludwig-Platz Streikende aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland beteiligen. An die 850 Teilnehmer erwartet die Gewerkschaft. Zum Marsch versammeln sie sich vor dem Verdi-Haus ab 10 Uhr. Eine Stunde später soll die Demo losgehen. Die Kundgebung ist für Mittag geplant. Auch Vertreter aus Hessen werden erwartet.