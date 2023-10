Tarifstreit im Einzelhandel Demonstration durch Saarbrücken – Verdi: Primark setzt Sicherheitspersonal gegen Streikende ein

Nach Groß-Kundgebungen zuletzt in Kaiserslautern und Homburg haben Beschäftigte des Einzelhandels in Saarbrücken demonstriert. Die Warnstreikenden waren einem Aufruf der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) gefolgt. Die Vertreter zahlreicher Unternehmen marschierten am Freitag, 13. Oktober, unter anderem durch die Einkaufsmeile Bahnhofstraße.