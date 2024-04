Erneuter Verdi-Aufruf Warnstreik bei der Postbank – das kommt auf Kunden im Saarland zu

Jetzt sollen zwar die Bediensteten an den Schaltern außen vor bleiben. Sie wurden diesmal nicht aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Dafür kommt es am Mittwoch, 3. April, in den Abteilungen zum Streik, wo Daten verarbeitet werden. Dies betrifft also die Bankgeschäfte, die Angestellte in der Verwaltung abwickeln. Hier spricht die Bankenbranche von Backoffice.