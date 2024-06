Noch immer keine Tarif-Einigung Auch heute Warnstreik – Ausstand bei Kaufland im Saarland nimmt kein Ende

Saarbrücken · Sah es so aus, als gäbe es bei den Tarifverhandlungen einen Durchbruch, scheint in dem Konflikt wieder alles auf Anfang. So ruft Verdi beim Discounter Kaufland im Saarland und in Rheinland-Pfalz erneut zum Warnstreik auf. Wo Kunden mit Engpässen rechnen müssen.

03.06.2024 , 05:58 Uhr

Arbeitgeber und Arbeitnehmer weit weg von einer Einigung um neue Tarife: Darum kommt es erneut zum Warnstreik bei Kaufland im Saarland. (Archivaufnahme) Foto: KN

Die Beschäftigten lassen nicht locker – ebenso wenig wie die Arbeitgeber. Darum ist im Einzelhandel eine Einigung im seit Monaten schon festgefahrenen Tarifstreit nicht in Sicht. Das bekommen die Verbraucher regelmäßig zu spüren. Jetzt stehen die Zeichen erneut auf Konfrontation. Denn die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) setzt ihr wichtigstes Instrument ein, um Unternehmer unter Druck zu setzen: die Arbeit niederlegen. Das betrifft Geschäfte auch im Saarland. In diesen Kaufland-Filialen wird nun wieder gestreikt So kommt es am heutigen Montag, 3. Juni, erneut zum Warnstreik. Wie schon in der Vorwoche sind Filialen des Lebensmitteldiscounters Kaufland davon betroffen. Verdi ruft die Angestellten zum ganztägigen Ausstand auf. Das bedeutet, dass Kunden in den beiden Bundesländern Saarland und Rheinland-Pfalz mit Einschränkungen rechnen müssen. Dieses Mal sollen folgende Häuser ganztägig seit Dienstbeginn 5 Uhr bestreikt werden: Kaufland Neunkirchen

Kaufland St. Ingbert

Kaufland Schmelz

Kaufland Homburg

Kaufland Dillingen

Kaufland Trier (Alleencenter)

Kaufland Trier (Aachener Straße)

Während des Streiks kann es nach Gewerkschaftsangaben dazu kommen, dass Regale leerbleiben, es zu längeren Wartezeiten an Kassen kommt sowie weitere Dienstleistungen zumindest nicht in dem Umfang angeboten werden, wie sonst üblich. Denn von dem Aufruf sind alle Abteilungen der betroffenen Geschäfte einbezogen. Bereits am Freitag/Samstag, 31. Mai/1. Juni, hatte Verdi die Mitarbeiter bei Kaufland aufgefordert, in den Warnstreik zu treten. Denn bislang einigten sich Verhandlungsführer auf Gewerkschaftsseite nicht mit denen des Handelsverbands Deutschland (HDE) auf einen neuen Tarif. Seit April vergangenen Jahres wird regional in etlichen Runden über einen Abschluss gestritten – allerdings ohne einen Erfolg. Hoffnung auf Einigung nach Übereinkunft in Hamburg geplatzt Lediglich in Hamburg kam es zu einer Einigung. Hier waren beide Tarifparteien davon ausgegangen, dass diese zu einer Schlüsselfunktionen auch für die übrigen Tarifregionen bundesweit werden könnte. Zunächst einigten sich auch in Rheinland-Pfalz Verdi und HDE. Doch HDE zog kurz darauf seine Zustimmung wieder zurück. Die Arbeitgeber begründeten dies, dass die Einigung in Rheinland-Pfaz materiell nicht mit der in Hamburg überein sei, von den Unternehmern hier mehr abverlange. Damit waren auch die Verhandlungen im Saarland wieder völlig offen, worauf Verdi erneut mit Streik reagierte. Das waren die Forderungen und Angebote vor der ersten Einigung Zuletzt lagen die Forderungen auf der Gewerkschaftsseite und das Angebot der Arbeitgeber noch weit auseinander. So verlangte Verdi für den Einzelhandel: ein Plus von 2,50 Euro pro Stunde; das entspricht einem durchschnittlichen Zuwachs von zwölf Prozent

250 Euro sollen Auszubildende mehr bekommen

zwölf Monate Vertragslaufzeit

Gültigkeit des Tarifvertrags auch für jene Unternehmen, die bislang ohne tarifliche Bindung sind Für den Großhandel lauten die Forderungen: 425 Euro Lohnzuwachs

250 Euro mehr für Auszubildende

zwölf Monate Laufzeit

Vertrag soll auch für jene Betriebe ohne Tarifbindung gelten Der HDE hatte zuletzt im Einzelhandel ab 1. Oktober 2023 5,3 Prozent mehr Lohn und Gehalt geboten. Für den Großhandel gab es seitens der Arbeitgeber einseitig 5,1 Prozent mehr. Ab 1. Mai dieses Jahres sind vom Einzelhandelsverband weitere 4,7 Prozent und im Großhandel fünf Prozent geplant. Arbeitgeber lassen zugestimmte Tarifeinigung platzen – Streik bei Primark, H&M, Kaufland und Ikea Ab sofort wieder Ausstand Arbeitgeber lassen zugestimmte Tarifeinigung platzen – Streik bei Primark, H&M, Kaufland und Ikea Verdi ruft Kaufland-Beschäftigte im Saarland zu Streik am Freitag und Samstag auf Diese Standorte sind betroffen Verdi ruft Kaufland-Beschäftigte im Saarland zu Streik am Freitag und Samstag auf So sieht die erste Einigung im Einzelhandel aus Die Einigung in Hamburg sieht für die Beschäftigten im Einzelhandel vor, dass die Löhne in drei Stufen erhöht werden: zum 1. Oktober 2023 um 5,3 Prozent

zum 1. Mai 2024 um 4,7 Prozent

ab 1. Mai 2025 40 Euro mehr und 1,8 Prozent

zum 1. Juni 2024 1000 Euro Inflationsausgleichsprämie, die für Teilzeitbeschäftigte entsprechend niedriger ausfällt

ab 1. Januar 2025 120 Euro höhere Altersvorsorge pro Jahr

Auszubildendenvergütungen sollen überproportional erhöht werden. Eine konkrete Zahl nennt Verdi nicht. Der HDE vertritt nach eigener Auskunft die Interessen von 280 000 Einzelhandel-Unternehmen. Sie umfassten drei Millionen Beschäftigte. Im Saarland sind nach HDE-Angaben 43 000 Menschen in den beiden Sparten Einzel- und Versandhandel beschäftigt. In Rheinland-Pfalz zählen Arbeitgeber zusammen an die 150 000.

