Entscheidung kurz vor Ostern Verdi verlängert Streik bei Ikea, H&M, Primark und Kaufland bis Karsamstag

Zum ersten Mal in der laufenden Tarifrunde beteiligten sich die Angestellten beim Bekleidungsausstatter H&M im Saarpark-Center in Neunkirchen am Gründonnerstag an dem Ausstand. Dabei handelt es sich um die einzige saarländische Filiale des Unternehmens, die sich bislang den Verdi-Arbeitskampfmaßnahmen anschloss.