Saarbrücken Die Gewerkschaft Verdi ruft heute zu einem ganztägigen Warnstreik im saarländischen Einzel- und Versandhandel auf. Angesprochen sind die Beschäftigten bei Esprit, Primark und Hennes & Mauritz in Saarbrücken.

Mit Blick auf die Fußballweltmeisterschaft der Frauen werden Beschäftigte in der Fußgängerzone Saarbrückens Euro-Bälle symbolisch vorbei an den Arbeitgebern in Lohntüten-Tore schießen.