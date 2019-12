Tarifstreit : Streik bei Galeria Kaufhof in Saarbrücken und Neunkirchen

Saarbrücken/Neunkirchen Bei Kaufhof in Saarbrücken und Neunkirchen werden Kunden heute auf viel weniger Personal stoßen. Denn Verdi hat zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Denn was das Unternehmen vorhat, ist aus Sicht der Gewerkschaft ein Skandal.

Mitten im Weihnachtsgeschäft streiken heute Beschäftigte der Kaufhof-Warenhäuser in Saarbrücken und Neunkirchen. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Am Vormittag soll eine Kundgebung vor Galeria Kaufhof in Saarbrücken stattfinden. Gewerkschaftssekretär Alex Sauer rechnet mit etwa 60 bis 100 Teilnehmern. Der Streik ist Teil einer bundesweiten Aktion. Anlass dafür sind Verhandlungen in Berlin mit der Geschäftsführung über einen gemeinsamen Sanierungstarifvertrag für den durch den Zusammenschluss von Kaufhof und Karstadt entstandenen Warenhausriesen.