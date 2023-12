Erneut Streit mit Verdi Wegen Warnstreik bei Primark – Konzern kürzt Weihnachtsgeld der Mitarbeiter

Der Streit zwischen Primark und Verdi findet offenbar kein Ende. Abermals geraten der Modediscounter und Gewerkschafter aneinander. Diesmal geht es ums Weihnachtsgeld. Hier drohen Mitarbeitern nun Einbußen. Zumindest jenen, die sich am Warnstreik beteiligt haben. So legten Beschäftigte unter anderem in Saarbrücken und Kaiserslautern mehrfach die Arbeit nieder.