Zweite Verhandlungsrunde gescheitert : Versicherungen streiken am Montag auch im Saarland

Die Gewerkschaft Verdi hat bundesweit Beschäftigte in der Versicherungswirtschaft zum Streik aufgerufen. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Saarbrücken Beschäftigte der UKV und der Saarland Versicherung in Saarbrücken streiken am Montag. Gegen 12 Uhr wird es vor der UKV (Peter-Zimmer-Straße) in Saarbrücken eine Kundgebung geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Zum bundesweiten Streik hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen, nachdem die zweite Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern der Versicherungswirtschaft Ende Oktober ohne Ergebnis blieb.