Verkaufspläne der Metro : Verdi: Real-Mitarbeiter im Saarland machen sich große Sorgen

Saarbrücken Bei den 500 Beschäftigten der Real-Märkte im Saarland geht die Angst um. Die Grundsatzeinigung über den Verkauf der Supermarktkette wirft bange Fragen über die Zukunft der Jobs auf.

Wie geht es mit den fünf Real-Märkten im Saarland weiter? Werden sie von einer Handelskette übernommen, oder wird der eine oder andere Markt geschlossen? Welche Zukunft haben die 500 Real-Arbeitsplätze im Saarland? Der Brief, den Olaf Koch, Chef des Real-Mutterkonzerns Metro, am Montag an die Beschäftigten versandte, habe auf diese Fragen keine Antworten gegeben, sagte Alex Sauer, Gewerkschaftssekretär bei Verdi und für den Bereich Handel im Saarland zuständig. Die Beschäftigten „sind in völliger Unsicherheit“, so Sauer. „Wir sind genauso nass wie vorher“, habe zum Beispiel ein Mitarbeiter gesagt.