„Die Arbeitsbedingungen sind miserabel“ Großer Warnstreik am Samstag bei Kaufland in Homburg – Solidarität mit Kollegen

Noch sind die Tarifparteien im Einzel- und Versandhandel meilenweit voneinander entfernt, was eine Einigung betrifft. Doch das ist es nicht allein, warum an diesem Samstag, 7. Oktober, ein großer Warnstreik ausgerechnet abermals bei Kaufland in Homburg stattfindet. Die Nerven liegen an diesem Standort offenbar blank.