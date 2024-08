Kurierdienste und Logistiker 4000 Saar-Beschäftigte jetzt ohne Tarif – nach Verdi-Vorwürfen reagiert Arbeitgeberseite

Wie Lauer auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung meldet, sollen bis zu 4000 Menschen in der Region davon betroffen sein. Nach Gewerkschaftsinformationen zähle die Transport-Gesellschaft Dachser rund 700 Mitarbeiter im Saarland. Beim Logistiker Schenker, der noch zur Deutschen Bahn (DB) gehört, sollen es an die 600 Kollegen sein. Auf bis zu 130 Mitarbeiter schätzt die Gewerkschafterin die Belegschaft bei DPD (Deutscher Paketdienst) mit dem Zentrum in St. Ingbert. Um die 100 Stellen sollen es bei Transport Nagel in Völklingen sein. Hinzu kämen etliche Kleinunternehmer, die zwischen einem und unter 100 Beschäftigte zählen.