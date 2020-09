Verbraucherzentrale Saarland gibt Tipps : Was bei Inkassoforderungen wirklich gilt

Was bei Inkassoforderungen wirklich gilt

Saarbrücken Experten der saarländischen Verbraucherzentrale geben Tipps zum Umgang mit Inkassounternehmen.

Ich bekomme seit dem Jahr 2011 immer wieder Inkasso-Schreiben, weil ich eine Stromrechnung aus dem Jahr 2011 nicht beglichen haben soll. Ich kann aber per Kontoauszug nachweisen, dass ich den Rechnungsbetrag überwiesen habe. Allerdings ist mir bei der Angabe der Rechnungsnummer im Verwendungszweck ein Zahlendreher unterlaufen. Was soll ich tun?

LUDWIG Das kommt darauf an, ob sich Ihr Sohn bereits in Verzug befunden hat. In der Mahnung ist Ihrem Sohn eine Zahlungsfrist gesetzt worden. Wenn die Zahlung noch innerhalb der Frist einging, muss er auf keinen Fall die Inkassokosten begleichen. Beachten Sie, dass, wenn das Ende der Zahlungsfrist auf einen Samstag, Sonntag oder sonstigen Feiertag fiel, die Frist erst mit Ablauf des nächsten Werktages endet.