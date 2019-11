Verarbeitende Gewerbe verliert Jobs : Industriekrise erreicht den Saar-Arbeitsmarkt

Saarbrücken Binnen eines Jahres ist die Zahl der Arbeitslosen um 7,5 Prozent gestiegen. Vor allem das Verarbeitende Gewerbe verlor Jobs – schon vor den neuesten Hiobsbotschaften.

Saarstahl, Dillinger Hütte und in dieser Woche die ehemalige Halberg Guss: Das Saarland sieht sich derzeit massiven Stellenstreichungen in der Industrie gegenüber. Aber schon jetzt hat sich die Krise im Verarbeitenden Gewerbe auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar gemacht. Zwar war die Zahl der Arbeitslosen im Saarland im aktuellen November noch mal etwas niedriger als im Oktober. Aber: Im Vergleich zum Vorjahr stieg sie – und zwar gegen den Bundestrend – deutlich an: Laut Arbeitsagentur waren an der Saar im November rund 32 300 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 2200 oder 7,5 Prozent mehr als im November 2018.