Saarbrücken Der Experte für Energiewirtschaft und Umweltpolitik spricht über den Stand der Energiewende in Deutschland und im Saarland.

LEPRICH Die Politik ist träge. Man ist vielleicht mit anderen Dingen beschäftigt oder erachtet das Thema nicht als wichtig. Das steht so einem kleinen Bundesland eigentlich nicht gut zu Gesicht. Es ist der falsche Ansatz, da so defensiv heranzugehen und damit Akteure, die wir hier vor Ort haben, auszubremsen.

LEPRICH Das ist katastrophal. Zumal es da um neue, senkrecht stehende Anlagen ging. Durch diese wird überhaupt keine Anbaufläche mehr verdeckt. Ich kann das nicht nachvollziehen, man vergibt dort Chancen. Ich hoffe, dass der Beschluss in absehbarer Zeit wieder geändert wird. Ich glaube auch nicht, dass eine solche Position Unterstützung in der Politik hat.

LEPRICH Windenergie ist in Deutschland arg unter die Räder geraten. Überall werden die Anti-Windkraft-Bewegungen hervorgehoben, die zwar oft nur aus ein paar Leuten bestehen, aber eine überproportionale Aufmerksamkeit genießen. Dabei gibt es immer noch eine satte Mehrheit für Windenergie in Deutschland. Aber die Gegner haben es geschafft, eine Lufthoheit in den Medien zu schaffen – auch mit Unterstützung aus Berlin. Dort gibt es immer noch viele, die sagen, „je schneller wir regenerative Energien hinzubauen, desto mehr leidet die Kohle“.

Halten Sie es für sinnvoll, Anlieger finanziell an den Gewinnen von Windrädern zu beteiligen, um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu stärken?

LEPRICH Die EEG-Umlage ist im Grunde eine abstruse Geschichte, denn sie ist umso höher, je niedriger der Strompreis an der Börse ist. Das heißt, je mehr erneuerbare Energien wir haben, und je stärker der Preis an der Strombörse somit nach unten geht, desto höher ist die EEG-Umlage. Dieser Zusammenhang ist dem normalen Bürger kaum noch zu vermitteln. Aber der Umstieg auf erneuerbare Energien muss natürlich trotzdem bezahlt werden.