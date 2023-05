Auszeichnung in USA Inhaber der Scheer Holding erhält Ehrenpromotion in Philadelphia

Scheer zeigte sich laut Scheer Holding erfreut über die große Auszeichnung: „Ich stehe seit vielen Jahren in engem Kontakt mit der Widener University, die in Forschung und Lehre einen Schwerpunkt auf das Thema Geschäftsprozessmanagement legt und internationaler Vernetzung große Bedeutung beimisst. Ich empfinde es als eine große Ehre, nun von der Widener University als „Doctor of Humane Letters, honoris causa“ ausgezeichnet zu werden“, sagte der 81-Jährige in seiner Rede auf der Diplomfeier für die Widener Absolventen des Jahres.