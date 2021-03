Kanzlerin Merkel bringt Wirtschaft gegen sich auf : Saar-Unternehmer wehren sich gegen Testpflicht

Saarbrücken Mit ihren Aussagen zu Corona-Tests in Unternehmen in der ARD-Sendung „Anne Will“ brachte Angela Merkel die Wirtschaft gegen sich auf. Die Industrie- und Handelskammer im Saarland nennt den Vorstoß der Kanzlerin „polemisch“.

Corona-Tests in Unternehmen müssten „wahrscheinlich verpflichtend“ gemacht werden, da der „überwiegende Teil“ der Betriebe ihren Mitarbeitern ihrer Selbstverpflichtung nicht nachkommen – mit diesen Aussagen in der ARD-Sendung „Anne Will“ brachte Bundeskanzlerin Angela Merkel Arbeitgeber gegen sich auf. Auch saarländische Unternehmer kritisieren den Vorstoß der Kanzlerin scharf.

Frank Thomé, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Saar nennt den Auftritt der Regierungschefin „polemisch“. Die Testpflicht sei „Teil einer Ankündigungspolitik ohne konkrete operative Maßnahmen für die Unternehmen“. Denn: „Testen will jeder – und jeder will auch getestete Mitarbeiter“, so Thomé weiter. Problem sei die Umsetzung. Zwar würden die Unternehmen gerne regelmäßige Tests ermöglichen, doch „sie wissen nur nicht wie“.