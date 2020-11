Forderung: Kein Präsenzunterricht an Berufsschulen : Saar-Familienunternehmer: Onlineunterricht stärken

Wolfgang Herges ist neuer Vorsitzender der Familienunternehmer im Saarland. Foto: Die Familienunternehmer/Anne Großmann

St. Ingbert Die Familienunternehmer im Saarland fordern dazu auf, in Berufsschulen auf Präsenzunterricht zu verzichten und stattdessen den Onlineunterricht zu stärken. Für Unternehmen bestehe das Risiko, dass durch einen Krankheitsfall in einer Klasse gleich mehrere Auszubildenden in Quarantäne müssten und damit im Betrieb ausfallen würden.