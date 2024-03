Forderungskatalog an die Politik Umkehr bei Bildungsurlaub und Klimaschutzgesetz – wie Unternehmer den Abbau der Industrie im Saarland stoppen wollen

Von der Bundesregierung fordern die Saar-Unternehmer in ihrer Erklärung zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der saarländischen Wirtschaft deutlich mehr Anstrengungen in der Energiepolitik. „Die Energiewende kommt nicht voran“, heißt es in dem Papier. Es hake sowohl beim Zubau Erneuerbarer Energien als auch beim Bau „dringend benötigter Gaskraftwerke“. Eine überbordende Bürokratie sowie eine „nicht funktionierende Verwaltung“ lähmten den „Umbau und die Digitalisierung der Wirtschaft“. Statt investieren zu können, „stecken Anträge in Genehmigungsverfahren fest“. Die hohe Steuerlast sorge für Nachteile in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Durch die Verlagerung von Teilen der Produktion ins Ausland „bröckelt das Fundament unserer wirtschaftlichen Basis und unseres Wohlstands“, so Bubel.