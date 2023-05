Wirtschaft wirbt um Azubis Mit neuem Format um den Nachwuchs werben

Für jetzige und kommende Ausbildungsjahrgänge ist die Situation so gut wie nie. Unternehmen reißen sich um den Nachwuchs. Konsequenz: Die Rahmenbedingungen haben sich bereits enorm verbessert. Auszubildende sind heutzutage längst nicht mehr so billig zu haben wie noch vor einigen Jahren. Die Lehrlingsvergütung ist schrittweise gestiegen, 2020 wurde eine Mindestausbildungsvergütung eingeführt, die die berufliche Ausbildung deutlich attraktiver gemacht hat. Auch bei den Arbeitszeiten kommt man den Azubis entgegen, vielerorts wird ein anderer, wertschätzenderer Umgang gepflegt, der in manchen Ausbildungsberufen bekanntlich sehr rau war. Eine insgesamt gute Entwicklung.