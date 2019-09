Umfrage der Handwerkskammer : Saar-Handwerk fordert schnelles Internet

Saarbrücken Eine Umfrage der Handwerkskammer zeigt, Unternehmen brauchen zunehmend schnellere Verbindungen ins Netz.

Die ständig steigende Datenflut und immer mehr Anwendungen erzwingen den raschen Ausbau. „Aktuell geben 21 Prozent der an der Umfrage beteiligten Unternehmen an, über Übertragungsraten von 50 Mbit/s zu verfügen. In drei Jahren benötigen aber wegen zunehmender Datenvolumina schon 61 Prozent diese Leistung. Wir brauchen daher dringend den Einstieg in die Gigabit-Versorgung“, so HWK-Hauptgeschäftsführer Arnd Klein-Zirbes. Lediglich 28 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre aktuelle Bandbreite ausreichend sei. Und 36 Prozent beurteilen ihre Bandbreite als zu klein, sodass es zu Störungen im Betriebsablauf kommt.