Wasserstoffrunde Südwest - was bisher geschah Auf dem Weg in die Wasserstoff-Zukunft

Am Ende soll aus der Wasserstoffrunde „ein Technologie- und Innovationszentrum Südwest rund um den Wasserstoff entstehen“, schwebt Lennard Margies vor. Er forscht am Universitäts-Lehrstuhl für Montagesysteme an Verfahren, wie Brennstoffzellen für Autos oder Nutzfahrzeuge im industriellen Maßstab hergestellt werden können. Das geplante Innovationszentrum soll unter anderem „die regionale Wirtschaft dabei unterstützen, dass sie beschleunigt in die Wasserstoff-Wirtschaft einsteigen kann“, so Margies. Außerdem „soll die regionale Forschungslandschaft im Bereich Wasserstoff gestärkt werden“. Gehl betonte, „dass auch die saarländische Wasserstoffagentur unter dem Dach der Strukturholding Saar und die in der Staatskanzlei angesiedelte Stabstelle Strukturwandel in die Wasserstoffrunde eingebunden ist“.