Hannover Messe Saar-Unternehmen zeigen in Hannover ihren Weg zur Klimaneutralität

Wie Schott bekommt auch der Chemiekonzern BASF für ein Projekt zur CO ² -Emissionssenkung knapp 15 Millionen Euro Förderung durch den Bund. In Ludwigshafen wird in diesem Jahr eine Versuchsanlage für 70 Millionen Euro in Betrieb gehen, bei der durch den Einsatz von erneuerbaren Energien die CO ² -Emissionen um 90 Prozent reduziert werden sollen. Bis 2030 will BASF 25 Prozent der CO ² -Emissionen gegenüber 2018 verringern – damals lag der Ausstoß bei 22 Millionen Tonnen CO ² . Bis 2050 sollen keine Emissionen mehr verursacht werden. „Wir haben uns für eine Pilotanlage in Deutschland entschieden, weil wir hier qualifiziertes Fachpersonal haben, Deutschland der wichtigste Markt in Europa für uns ist und es eine attraktive finanzielle Förderung gibt“, sagt Technologiemanager Michael Reitz.