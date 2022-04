Umstrittene Ansiedlung in Überherrn : Standort, Wasser, Verkehr – das steht in den Gutachten zu SVolt auf dem Linslerfeld

Erhalt des Linslerfeldes Foto: Ruppenthal

Analyse Überherrn Mehr als 1400 Seiten zur geplanten Ansiedlung des Batterieherstellers SVolt auf dem Linslerfeld sind jetzt öffentlich. Was steht in den Gutachten zur umstrittenen Zellfabrik in Überherrn? Die SZ gibt einen Überblick.