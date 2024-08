„Für mich wäre es anders nicht machbar gewesen“ Fernab der 40-Stunden-Woche: Zwei Umschülerinnen berichten von ihrer Lehre in Teilzeit

Eine Lehre in Vollzeit ist für die meisten saarländischen Azubis und Umschüler der Normalfall. Doch für Danielle Zeimet aus Neunkirchen ist das momentan nicht möglich. Die gelernte Bäckereifachverkäuferin schult seit dem vergangenen Jahr zur Kauffrau für Büromanagement um – und zwar in Teilzeit. Diese Möglichkeit besteht in Deutschland schon seit 2005 und ist dennoch recht unbekannt. Weniger als ein Prozent der im Saarland 2022 abgeschlossenen Ausbildungsverträge beliefen sich laut Agentur für Arbeit auf Teilzeitstellen.