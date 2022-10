Umfrage im Saarland : Hohe Inflation – Saarländer müssen im Alltag auf Einiges verzichten

Saarbrücken Hohe Lebensmittelpreise und Energiekosten sorgen einer Umfrage zufolge dafür, dass die Saarländer sich in Verzicht üben. Bei Reisen wollen sie sich aber nicht einschränken.

Im Saarland werden die Einkaufskörbe leerer, die hohe Inflation macht sich im Geldbeutel der Saarländer bemerkbar. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes hervor. Wie der saarländische Sparkassenverband mitteilt, müssen demnach fast zwei Drittel der befragten Saarländer in ihrem Alltagsleben auf etwas verzichten.

Woran die Saarländer sparen und woran nicht

So kauft mehr als die Hälfte der Befragten entweder weniger ein oder greift zu günstigeren Alternativprodukten. 17 Prozent gaben dem Verband zufolge an, in größerem Umfang verzichten zu müssen. Etwas weniger als die Hälfte heizt zudem weniger oder spart Strom. „Wir sehen ganz deutlich, dass steigende Lebensmittelkosten und Energiepreise, der Krieg gegen die Ukraine und die andauernde Corona-Pandemie bei den Menschen angekommen sind“, sagt die Präsidentin des Sparkassenverbands Saar, Cornelia Hoffmann-Bethscheider.