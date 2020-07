Umfrage von Arbeitskammer und Best : Viele Saarländer wollen weiter im Homeoffice arbeiten

Saarbrücken Eine Umfrage der Arbeitskammer zeigt, dass Heimarbeit auch nach Corona noch Hoch im Kurs stehen könnte – jedenfalls bei Arbeitnehmern.

Ein Großteil der Beschäftigten im Saarland (69 Prozent) wünscht sich auch nach Ende der Corona-Krise mehr Homeoffice in ihrem Unternehmen. Bei den Arbeitgebern ist es dagegen nur knapp die Hälfte. Das geht aus einer Umfrage der Arbeitskammer des Saarlandes und der Beratungsstelle für sozialverträgliche Technologiegestaltung (Best) hervor. Befragt wurden Betriebsräte, Personalräte und Mitarbeitervertretungen im Saarland Anfang und Mitte Juni.

Während der Corona-Krise stieg demnach der Anteil an Mitarbeitern im Homeoffice von 4,3 Prozent auf mehr als 25 Prozent. Auch Branchen, in denen vor Corona nicht an Heimarbeit gedacht worden sei, etwa in der Autoproduktion, seien Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt worden. Bereiche wie die Finanzbranche, IT sowie Forschung und Entwicklung eigneten sich laut der Umfrage zwar schon vor Corona für Homeoffice, trotzdem sei der Anteil der zu Hause arbeitenden Mitarbeiter gering gewesen. Mit der Pandemie sei er im Bereich Forschung und Entwicklung um mehr als 50 Prozentpunkte auf 62 Prozent gestiegen.