Überschuldung durch Corona : Im Saarland droht 2021 eine Insolvenzwelle

Saarbrücken Die Wirtschafts-Auskunftei Creditreform rechnet wegen Überschuldung durch Corona mit vielen Insolvenzen von Firmen und Privatpersonen.

Creditreform-Geschäftsführer Uthoff rechnet damit, dass auch viele Kurzarbeiter in der nächsten Phase der Corona-Krise keinen Arbeitsplatz mehr haben werden. Aktuell ist an der Saar jeder Neunte überschuldet, was 98 000 Menschen über 18 Jahren entspricht. Am meisten steigt die Überschuldung in Regionen mit hohem Anteil an Industriebetrieben. Uthoff nennt hier den Regionalverband Saarbrücken, die Landkreise Saarlouis und Neunkirchen. Im Gegenzug hat sich die Verschuldung in den Landkreisen St. Wendel, Merzig sowie Teilen des Saarpfalz-Kreises verringert. Als überschuldet gilt, wer als volljähriger Schuldner die Summe seiner fälligen Zahlungsverbindlichkeiten nicht in absehbarer Zeit begleichen kann und ihm zur Begleichung seines Lebensunterhaltes weder Vermögen noch Kreditmöglichkeiten zur Verfügung stehen.