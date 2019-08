Messe : Über 50 Aussteller auf der Cake Sensation

Saarbrücken Auf der zweiten Cake Sensation in der Saarlandhalle in Saarbrücken dreht sich am 14. und 15. September alles rund um Torten, Cupcakes, Muffins und Cakepops. Von 9.30 Uhr bis 18 Uhr zeigen 50 Ausstellern aus mehreren Ländern die neusten Tortendesign-Trends.

Neben verschiedenen Workshops wird es auch einen Torten-Wettbewerb geben.