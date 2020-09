Veranstalter zufrieden : Über 4400 Nutzer bei Online-Messe „Abi – was dann“

Saarbrücken Die Veranstalter wollen 2021 in der Congresshalle Vorteile einer Vor-Ort-Präsenz stärker mit Online-Inhalten verknüpfen.

Projekt-Koordinator Joachim Malter zeigte sich zufrieden mit der Zahl der Kontakte. Nach ersten Auswertungen hätten insgesamt 4400 Jugendliche die angebotenen Informationen zur Berufswahl oder zu einem Studium genutzt. In dieser Zahl noch nicht enthalten seien solche Nutzer, die Cookies zur Nachverfolgung deaktiviert hätten. Gerechnet hatten die Veranstalter ursprünglich mit insgesamt 4000 Online-Nutzern. Gut sei die Vorbereitung der Schüler auf die Messe durch ihre Lehrer gelaufen. So gab es im Vorfeld bereits Formulare, auf denen die Schülerinnen und Schüler ihre Interessen anmelden konnten. Weniger als erwartet sei jedoch die Möglichkeit in Anspruch genommen worden, mit Experten an den virtuellen Ständen in Form eines „Video-Chats“ ins Gespräch zu kommen. Das habe teilweise auch an technischen Voraussetzungen in den Schulen gelegen.