Nach Übernahme von Real-Märkten Berichte über finanzielle Schieflage: Will Globus sieben Standorte loswerden?

Die Warenhaus-Kette Real ist Geschichte: Nichts mehr ist von dem einst an die 350 Märkte allein in Deutschland zählenden Unternehmen übrig. Seit März ist der Konzern abgewickelt. Zuletzt hatte er gerade mal noch 62 Standorte bundesweit. Von denen gingen einige an Globus. 16 der Real-Häuser verleibte sich der Einzelhändler in Familienhand ein. Andere gingen an die Konkurrenz wie beispielsweise Kaufland. Doch was für die Traditionsgesellschaft aus dem Saarland zur erfolgreichen Expansion werden sollte, könnte sich für ein teures Unterfangen mit wenig Nachhaltigkeit erweisen.