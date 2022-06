„Keine Auswirkungen auf Ansiedlungsprojekte“ : Trotz Ford-Debakel – Batteriefabrik SVolt kommt wie geplant ins Saarland

Der Schock über das Aus für das Ford-Werk in Saarlouis sitzt immer noch tief bei den Saarländern. Nicht nur Mitarbeiter des Unternehmens, auch Arbeiter des Supplier Parks müssen nun um ihre Jobs bangen. Doch die Batteriefabrik SVolt bekennt sich zum Saarland.

Die Entscheidung von Ford gegen das Werk in Saarlouis wird nichts an den Ansiedlungsplänen von SVolt im Saarland ändern. Das teilte das Unternehmen am Nachmittag über Facebook mit. „Die Entscheidung von Ford, Elektrofahrzeuge zukünftig nicht in Saarlouis, sondern in Valencia fertigen zu wollen, ist ein Rückschlag für den Automobilstandort Saarland“, wird der Vizepräsident von SVolt Europa, Maxim Hantsch-Kramskoj, in dem Post zitiert. Als Unternehmen wolle man im Saarland weiter einen wichtigen Beitrag zum Fortbestehen des Automobilstandortes Saarland und gleichzeitig zum Wandel hin zur E-Mobilität leisten.