Trauer : Ehemalige Leiterin von Ford Saarlouis ist gestorben

Saarlouis Die ehemalige Leiterin des Ford-Werks Saarlouis, Kerstin Lauer, ist am Donnerstag im Alter von 53 Jahren gestorben. Seit 2015 führte die in Nalbach aufgewachsene Managerin ihr Heimatwerk.

Aus gesundheitlichen Gründen schied sie nach Angaben von Ford Ende April 2020 aus dem Unternehmen aus. Ihre Karriere bei Ford hatte Lauer 1983 mit einer technischen Ausbildung begonnen. Nach einem Elektrotechnik-Studium in Saarbrücken war sie bei Ford in verschiedenen Positionen in Saarlouis, Köln und im europäischen Ausland tätig.