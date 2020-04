Info

Eine Transfergesellschaft ermöglicht von Entlassung betroffenen Mitarbeitern eine Weiterbeschäftigung über bis zu zwölf Monate. Diese Zeit soll für eine Neuorientierung am Arbeitsmarkt genutzt werden. Die Transfergesellschaft, die die Beschäftigten aus dem Betrieb befristet übernimmt, unterstützt dabei durch Vermittlung in Qualifizierungsmaßnahmen und Arbeitsplätze. Basis der Gründung der Transfergesellschaft ist ein Sozialplan, den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite in einem Unternehmen vereinbaren.

Wer in eine Transfergesellschaft wechselt, erhält Transfer-Kurzarbeitergeld von der Bundesagentur für Arbeit. Es wird in Höhe des Kurzarbeitergelds gezahlt, also 60 Prozent des Nettoentgelts für Betroffene, in deren Haushalt kein Kind lebt, 67 Prozent für Transferteilnehmer mit mindestens einem Kind im Haushalt. Das Unternehmen kommt unter anderem für Sozialbeiträge und gegebenenfalls eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf.