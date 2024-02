Über 1,1 Millionen Gäste Tourismus im Saarland wächst – Wirtschaftsministerium vermeldet Rekordjahr

Vor allem auch die kulturellen Leuchttürme hätten gefruchtet und viele Menschen ins Saarland gelockt, so Barke. Das vielseitige Kulturangebot sowie ein gut ausgebautes Netz an Premium-Wanderwegen und Radwegen machen das Saarland zum idealen Kurzreiseziel. Die Saarland Card mit kostenlosen Eintritten in zahlreiche Institutionen sowie freier Bus- und Bahnfahrt bei zwei Übernachtungen sind weitere Faktoren, die das Saarland als Kurzreiseziel attraktiv machen.