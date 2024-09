„Einer zahlt und das ist die Natur“ Internet-Experte aus Losheim erklärt, wie man nachhaltiger im Netz surft

Ein sparsamer Umgang mit Daten, Technik reparieren und die Digitalisierung ökologischer gestalten: Wie das gelingen kann, ist am Wochenende Thema der Konferenz „Bits und Bäume Saar“ in Saarbrücken. Der gebürtige Losheimer Torsten Beyer, heute in Hessen lebend, wird einer der Redner sein. Im Vorfeld hat der Internet-Berater, Buchautor und Podcaster mit der Saarbrücker Zeitung über den CO 2 -Fußabdruck des Internets gesprochen.