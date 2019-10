Brief an Kanzlerin : Hans sendet Notruf an Merkel wegen Saar-Stahlindustrie

Minsterpräsident Tobias Hans (CDU) verweist auf die Milliarden-Hilfe für den Kohle-Ausstieg. Foto Büttner/dpa. Foto: dpa/Jens Büttner

Frankfurt/Main Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat angesichts der Abbaupläne bei Dillinger Hütte und Saarstahl in einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel auf Bundeshilfen für die Stahlindustrie gedrungen.

