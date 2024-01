Projekt DigitalSchoolStory Diese Tipps gibt Tech-Influencer mariusfuxs an Saarbrücker Schüler für gute Videodrehs

Eine Plüschschildkröte liegt auf einer Decke. Bald steckt sie in einer durchsichtigen Tüte, von jeder Menge Plastikmüll bedeckt. Dazu werden Fakten zur Meeresverschmutzung aufgelistet und Tipps gegeben, wie man am besten selber Plastikmüll vermeidet. Der hochformatig aufgenommene Clip mit Fotos und Untertiteln dauert eine knappe Minute. „Das mit dem Videodrehen habe ich mir schon einfacher vorgestellt“, gesteht Kim Lucente. Die 17-Jährige besucht die zehnte Klasse an der Herbert-Binkert-Schule in Güdingen. Als Pilotschule im Saarland nimmt diese am bundesweiten Projekt „DigitalSchoolStory“ teil. Dabei geht es darum, dass Schüler, die gefühlt jede Minute in ihrer Freizeit auf Tiktok und Instagram verbringen, selber solche Videos erstellen – begleitet von erfolgreichen Influencern.