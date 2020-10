SZ-Telefonaktion : Was bei Gewährleistung und Garantie gilt

Saarbrücken Expertinnen der saarländischen Verbraucherzentrale geben Tipps zum richtigen Umgang mit Reklamationen.

TANTO Sie sollten sich immer zuerst an Ihren Verkäufer wenden. Beim Kauf können Sie zwei Jahre lang Gewährleistungsansprüche geltend machen. In unserer Beratung erleben wir es aber immer wieder, dass Händler versuchen, ihre Kunden an den Hersteller zu verweisen. Lassen Sie sich nicht vorschnell abwimmeln, und bestehen Sie auf Ihre Gewährleistungsrechte.

Wichtig ist insoweit auch, dass Sie dem Handwerker eine angemessene Frist zur Nachbesserung setzen. Zwei Wochen sind in der Regel ausreichend. Sollte der Handwerker untätig bleiben und die Frist ablaufen, so dürfen Sie einen anderen Handwerker mit der Mängelbeseitigung beauftragen und dessen Kosten dem untätig gebliebenen Handwerker in Rechnung stellen.

In den ersten sechs Monaten wird per Gesetz vermutet, dass der Mangel schon vorliegt. Somit muss der Verkäufer beweisen, dass dies nicht so war. Nach Ablauf der sechs Monate ist der Käufer in der Beweispflicht. Dies heißt aber nicht, dass an ihn überhöhte Anforderungen gestellt werden. So muss der Käufer dann nur darlegen, dass er mit der Sache ordentlich umgegangen ist. Hat der Gegenstand Dellen, ist angerissen oder die Oberfläche zum Beispiel durch verschütteten Kaffee verschmutzt, so spricht dies gegen eine ordnungsgemäße Nutzung.