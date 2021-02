SZ-Telefonaktion : Was bei Inkassoforderungen zu tun ist

Was bei Inkassoforderungen zu tun ist

In vielen Fällen drohen Inkassobüros mit sofortigen Sanktionen. Betroffene sollten sich davon nicht zu überstürzten Zahlungen verleiten lassen, raten die Verbraucherschützerinnen. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Saarbrücken Expertinnen der Verbraucherzentrale des Saarlandes geben Tipps zum richtigen Umgang mit Inkassoschreiben.

Ich habe ein Inkassoschreiben erhalten, kann die Forderung aber nicht zuordnen. Ich kenne das Unternehmen nicht. Was soll ich tun?

TANTO Zahlen Sie nicht vorschnell, selbst wenn in dem Schreiben mit der Pfändung durch den Gerichtsvollzieher, dem Besuch der Polizei oder ähnlichen Maßnahmen gedroht wird. Allein das Inkassoschreiben reicht nicht aus, um bei Ihnen einen Pfändung durchzuführen. Diese Drohungen haben den alleinigen Zweck, Sie zur schnellen Zahlung zu verleiten. Zunächst sollten Sie daher das Inkassounternehmen auffordern, Ihnen nähere Auskunft über die angebliche Forderung zu geben. Bleibt die Forderung danach weiterhin für Sie unerklärlich, so bestreiten Sie diese gegenüber dem Inkassounternehmen und dem vermeintlichen Gläubiger.

Sind die Inkassogebühren in meinen Schreiben zu hoch?

TANTO In vielen Mahnungen sind die Inkassogebühren überhöht. Das kann dazu führen, dass sich eine zunächst geringe Hauptforderung nach Beauftragung eines Inkassobüros vervielfacht. Hier kann zunächst der kostenlose und schnelle Inkasso-Check der Verbraucherzentralen (Internet-Adresse: siehe unten, Anm. d. Redaktion) hilfreich sein. Dort können Sie Ihre Inkassoforderung auf Rechtmäßigkeit überprüfen und erhalten bei Bedarf einen Musterbrief, um einer unberechtigten Forderung zu widersprechen. Bei weitergehenden Fragen steht Ihnen auch das Verbraucherrechtstelefon der Verbraucherzentrale Saarland unter der Telefonnummer (06 81) 5 00 89 50 zur Verfügung.

Ich wurde von einem Inkassobüro angerufen. Ich hätte an einem Gewinnspiel teilgenommen und sollte einen vierstelligen Betrag auf ihr Konto überweisen. Eine Anschrift wurde mir nicht mitgeteilt. Was soll ich tun?

FUCHS Auf keinen Fall zahlen und dem Anrufer keine persönlichen Daten wie Anschrift und Bankverbindung preisgeben. Wer eine berechtigte Forderung gegen Sie hat, macht diese in Textform geltend. Legen Sie bei solchen Anrufen am besten auf und behalten Sie Ihr Bankkonto im Blick, ob eventuell unberechtigte Abbuchungen getätigt werden. In einem solchen Fall informieren Sie sofort Ihre Bank und lassen den Vorgang rückgängig machen. Sie können auch Anzeige bei der Polizei erstatten.