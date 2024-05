Neues Labor testet Arzneistoffe und will aufklären Neues Tierversuchslabor in Saarbrücken: „Es geht bisher nicht ohne Tierversuche“

Ist es ethisch zu vertreten, für einen Erkenntnisgewinn in der medizinischen Forschung und die Entwicklung neuer Medikamente Tieren Leid zuzufügen und sie zu töten? In der öffentlichen Debatte um das Thema Tierversuche gehen viele Forscher einschlägiger Fachgebiete bei dieser Frage in Deckung. Das Thema ist einerseits fachlich hochkomplex, andererseits hochgradig gefühlsbeladen, und sie fürchten, mit ihren Argumenten gegen die Emotionen in einer polarisierten Debatte nicht durchzudringen.