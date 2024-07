Zum 60. Geburtstag Telekom-Manager Ferri Abolhassan zur Zukunft seiner Heimat: „Das Saarland muss schneller werden“

Was wünscht sich ein Top-Manager wohl zu seinem 60. Geburtstag? Etwas, was ihm weder enge Freunde, noch Berufskollegen zu seinem runden Jubiläum am Montag wirklich werden schenken können: „Mehr Zeit. Das ist das, was man am wenigsten hat“, sagt Ferri Abolhassan spontan und ganz offen. Um jedoch sogleich zu ergänzen: „Ich bin ja selbst schuld.“ Denn den gebürtigen Saarländer, Chef von T-Systems und Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom, ziehen viele Fragestellungen nahezu magisch an. Die will er dann sogleich und am liebsten bis zur Perfektion beherrschen, denkt sich hinein, analysiert, und zieht für sich eigene Rückschlüsse.