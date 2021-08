Ende für den gelben Schein : TK startet als erste Krankenkasse neue digitale Krankschreibung

Saarbrücken (SZ) Ab dem 1. Oktober müssen nicht mehr die Versicherten selbst, sondern die Arztpraxen die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an die Krankenkassen verschicken. Das erfolgt per E-Mail, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf Papier, der sogenannte gelbe Schein, den Patienten bislang bei einer Krankschreibung an die Krankenkasse schicken mussten, ist dann nicht mehr gültig.

