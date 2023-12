Saarbrücken Idee senkt Energiekosten – Team gewinnt Preis bei Gründerwettbewerb im Saarland

Sieben Gruppen haben ihre Konzepte vorgetragen. Die Junggründer befassten sich mit den Bereichen Nachhaltigkeit, Bildung und „Onboarding“, also das Integrieren neuer Mitarbeiter in ein Unternehmen. Letztlich konnte das Team von „Vision of Digital Sustainability (VoDS)“ (dt. Vision digitaler Nachhaltigkeit) die Jury überzeugen.