Beispielrechnungen : IG Metall: So viel mehr Geld erhalten Beschäftigte durch neuen Tarifvertrag

IG Metall hat einen neuen Tarifvertrag erzielt. Aber wie viel mehr Lohn erhalten die Beschäftigten wirklich? Beispielrechnungen für verschiedene Entgeltgruppen im Saarland.

IG-Metall-Chef zu Tarifergebnis: „Das ist ein Wort“

Der neue Tarifvertrag gilt als Pilotabschluss in Baden-Württemberg. Die IG Metall ist in sieben Bezirke untergliedert. Das Saarland gehört zum Bezirk „Mitte“. Die IG Metall will den im Südwesten erzielten Pilotabschluss zügig auch auf die Metall- und Elektroindustrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland übertragen. Dafür habe sich die Verhandlungskommission Mitte ausgesprochen, berichtete die Gewerkschaft am Freitag in Frankfurt am Main.