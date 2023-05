Warnstreik Beschäftigte von Pizzahersteller Nestlé Wagner streiken heute Nacht

Die Gewerkschaft fordert die Erhöhung der Löhne und Gehälter um elf Prozent, mindestens jedoch 350 Euro in einem Anschlusstarifvertrag mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Beim zweiten Verhandlungstermin bot die Arbeitgeberseite laut NGG 130 Euro (4 Prozent im Ecklohn) für das erste Jahr und weitere 110 Euro (3,4 Prozent) für ein zweites Jahr an. Darüber hinaus sollte es eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von jeweils 750 Euro für 2023 und 2024 geben. „Dieses Angebot ist respektlos gegenüber der guten Arbeit der Beschäftigten. Das Angebot kommt einer Reallohnsenkung gleich“, sagte Tobias Wolfanger, Geschäftsführer der NGG-Region Saar. Die Verhandungen werden am 26. Mai 2023 fortgesetzt.