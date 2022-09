Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie : IG Metall Mitte: Arbeitgeber dürfen sich nicht wegducken

Saarbrücken/Frankfurt Im Kampf gegen die Folgen von Inflation und Energiepreis-Krise sieht die IG Metall auch den Staat in der Pflicht. Die Arbeitgeber müssten aber ihren Anteil ebenso leisten.

Die IG Metall will bei den anstehenden Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie eine spürbare Erhöhung in der Lohntabelle erreichen. Die Arbeitgeber dürften sich nicht wegducken und müssten ihren Beitrag zur Krisenbewältigung leisten, erklärte Jörg Köhlinger, Chef des Gewerkschaftsbezirks Mitte, zu dem auch das Saarland gehört, am Dienstag in Frankfurt.